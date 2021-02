La stazione Termini dall'8 marzo sarà inaugurato e partirà il primo grande hub ferroviario per le vaccinazioni in Italia. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, facendo il punto della campagna vaccinale nel Lazio: "Tra quindici giorni partirà l'hub della stazione Termini, che rappresenterà anch'esso un punto importante e un ulteriore presidio rispetto a quelli già disposti a Roma per la somministrazione del vaccino". L'amministratore delegato del Gruppo ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, durante il convegno ‘Futuro in corso, cantieri nel Lazio', organizzato dalla Regione, ha spiegato: "All'inaugurazione inviteremo anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Presenteremo anche il treno sanitario che metteremo a disposizione di Protezione civile e Croce rossa per il trasporto di malati Covid o malati gravi".

Partita oggi parte la campagna vaccinale per i professori

È partita oggi, lunedì 22 febbraio, la campagna vaccinale contro il Covid per i professori e personale di scuole ed università del Lazio nel centro di Fiumicino. "Per il personale scolastico dopodomani apriremo anche la Nuvola di Fuksas all'Eur ed è questo un altro punto importante, poi sarà la volta della stazione Termini". Una lunga fila di persone si è presentata fuori al presidio e ha atteso ordinatamente il proprio turno indossando la mascherina e rispettando la distanza di sicurezza. A ricevere la dose sono stati docenti e personale di scuole ed università di età compresa tra i 45 e i 55 anni, che si sono prenotati attraverso il sito Salute Lazio. Hanno inoltre in fila per ricevere il vaccino le forze dell'ordine, Guardia di Finanza, carabinieri, vigili urbani e Polizia di Stato e i vigili del fuoco.