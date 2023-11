Alla ricerca di cavalli, pony e asinelli per tagliare l’erba: pascoleranno nelle aree verdi Asini e cavalli, soprattutto pony d’Esperia, cercasi: questo l’avviso esplorativo pubblicato dal comune ciociaro di Fontana Liri alla ricerca di animali “tosaerba” che possano pascolare nelle aree verdi.

A cura di Beatrice Tominic

Asini e cavalli, in particolare pony d'Esperia: sono loro gli animali che presto potremmo vedere nelle aree verdi del comune di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, intenti a pascolare e, di conseguenza, a tagliare l'erba. Un doppio vantaggio: quello di fare in modo che gli equidi possano nutrirsi in autonomia e quello di risparmiare sulle attività di taglio dell'erba nelle aree versi.

L'avviso pubblico

Come sottolineano nell'avviso pubblico, non si tratterà di fida pascolo: non c'è riferimento a contributi da versare, ad una tassa per l'uso dei pascoli o affitti. "L'amministrazione – precisano nelle righe pubblicate lo scorso 18 novembre – Si riserva di non procedere alla fase successiva di assegnazione senza nulla a pretendere da parte degli interessati che hanno risposto al presente avviso". Avviso che, scrivono qualche riga più in basso, è "esplorativo e senza alcun vincolo".

La decisione di pubblicare tale avviso sarebbe stata presa per "prevenire gli incendi e manutenere al meglio il patrimonio naturalistico": da qui l'idea di "attivare convenzioni e collaborazioni con aziende agricole e/o associazioni per tutelare e valorizzare il territorio".

In particolare, nell'avviso, che porta la firma del sindaco di Fontana Liri, Gianpio Sarracco, viene specificato che l'avviso è rivolto a "proprietari di capi bestiari indicati per la manutenzione, pulizia e gestione per i terreni agricoli comunali abbandonati e le aree verdi comunali".

Gli eco-pascoli proposti per la capitale

Una proposta originale, ma senza dubbio non un unicum nel suo genere. Un esempio simile era già stato preso in considerazione a Taranto dove, come "tagliaerba viventi" erano state scelte le capre. Una proposta simile è arrivata, nel 2018, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che propose gli eco-pascoli di capre e pecore "per la pulizia dei parchi e per creare sinergie".