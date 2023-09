Alessio Tuzi, Iris De Vincenzo e Alessandro Muscedere: chi erano le vittime dell’incidente a Cassino Sono morti nel frontale lungo la superstrada Sora-Cassino i due fidanzati Iris De Vincenzo e Alessio Tuzi. Nell’altra auto, la terza vittima: il 19enne Alessandro Muscedere.

A cura di Beatrice Tominic

Alessio Tuzi e Iris De Vincenzo, rimasti uccisi nell’incidente nella notte fra il 26 e il 27 settembre sulla superstrada Sora–Cassino, foto da Facebook.

Si chiamavano Iris De Vincenzi, Alessio Tuzi e Alessandro Muscendere, rispettivamente di 26, 29 e 19 anni. E sono morti nella notte fra martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023, in uno scontro frontale mentre stavano percorrendo la superstrada Sora- Cassino, poco prima della mezzanotte di oggi. Le due automobili si trovavano all'altezza dello svincolo per Fontechiari quando si sono scontrate.

In una viaggiavano Alessio Tuzi e Iris De Vincenzi, una coppia di fidanzati di Sora. Nell'altra il neopatentato Alessandro Muscedere, di 19 anni. Per tutti e tre il violento scontro è stato fatale: gli operatori del personale sanitario del 118, colleghi di Tuzi che lavorava come autista, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora le salme sono state trasportate nell'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica, a Cassino.

La coppia di fidanzati, Iris De Vincenzi e Alessio Tuzi

Alessio Tuzi aveva 29 anni, viveva a Fontechiari e lavorava come autista per Campoli Appennino Soccorso, insieme agli operatori del 118 che, nella tragica serata di ieri, sono arrivati per soccorrerlo dopo il frontale. Quando lo hanno raggiunto per lui, così come per le altre due vittime dell'incidente, non c'era più nulla da fare.

"Ciao Bob", scrive un amico insieme all'emoji di un cuore spezzato su Facebook utilizzando il suo affettuoso soprannome: sono in molti che, non appena appreso del tragico incidente hanno dedicato una parola, una frase, poche righe per ricordarlo.

"Non ci posso credere che te ne sei andato così a pensare che ci siamo rivisti pochi giorni fa dopo tanto tempo ed è stata l'ultima chiacchierata, ti porterò sempre nel cuore", aggiunge un altro.

"Ci lasciate un dolore immenso", scrive un'altra persona per Iris De Vincenzo. "Non si può morire così, non ci credo. Cara collega, soprattutto amica, resterai sempre nei nostri cuori", scrivono alcune colleghe del bar in cui lavorava la ventiseienne. Lei, residente ad Arnara, comune a sud di Frosinone distante una decina di chilometri da Ceccano, viveva a Frosinone.

"Ti ho conosciuta per caso mentre lavoravi, avevi ancora una lunga vita davanti a te, ma il destino ha scelto così", aggiunge un'altra ancora. E ancora: "Mi ricordo di quando eri una bambina, mi si spezza il cuore veramente aver letto il tuo nome: ho un magone nello stomaco che ancora non riesco a crederci".

Alessandro Muscedere: il diciannovenne che viaggiava da solo sull'altra auto

Nell'altra automobile coinvolta nel frontale di questa notte, invece, viaggiava da solo un ragazzo di 19 anni. Il giovane, secondo alcune testate probabilmente un neopatentato, viveva proprio a Fontechiari: il tragico incidente è avvenuto proprio all'altezza dello svincolo del suo paese, poco distante dall'area naturale lago di Posta Fibreno.

Lo schianto fatale e l'arrivo dei soccorsi

L'incidente si è rivelato fatale per tutte e tre le persone coinvolte. In un'automobile, una Ford Fiesta, viaggiava la coppia. Nell'altra, una Punto, il diciannovenne. Lo scontro fra i due veicoli è stato violentissimo. Sul posto non appena allertati, sono arrivate le autorità per svolgere gli accertamenti di rito e gli operatori del personale sanitario del 118: sono loro che hanno scoperto il corpo ormai senza vita del loro collega autista. Nonostante gli sforzi, non c'è stato niente da fare: tutte e tre le vittime sono morte sul colpo.