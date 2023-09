Incidente frontale sulla superstrada Sora- Cassino: morte tre persone Due auto sono scontrate poco prima di mezzanotte lungo la superstrada fra Sora e Cassino. Su una viaggiava una giovane coppia, sull’altra una donna sola: per tutti e tre lo scontro è stato fatale, sono morti sul colpo. Una delle vittime era collega dei soccorritori del 118 intervenuti.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stavano viaggiando lungo la superstrada che collega Sora a Cassino, nel frusinate, quando si sono scontrate frontalmente. Per i due veicoli, due automobili, l'impatto è stato violentissimo. A bordo di una stava viaggiando una coppia di fidanzati. Sull'altra una donna. Tutte e tre le persone coinvolte sono morte sul colpo a causa del fortissimo impatto, avvenuto all'altezza dello svincolo di Fontechiari, poco distante dal lago di Posta Fibreno.

L'arrivo dei soccorsi: il ragazzo morto era un collega del 118

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno provato a fare il possibile per salvare le persone rimaste coinvolte nello scontro. Gli operatori del personale sanitario del 118 hanno subito preso in carico i tre, in condizioni critiche. Ma le ferite riportate sono state troppo gravi e l'incidente si è rivelato fatale: ma i tre sono morti sul colpo e gli operatori del personale sanitario non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Secondo le prime informazioni riportate da il Corriere della Sera, la giovane coppia coinvolta nello scontro frontale viveva a Sora: il giovane era un collega dei soccorritori del 118, lavorava come barelliere e aveva appena 29 anni. La fidanzata 26. Non si hanno ancora notizie sull'identità della terza persona coinvolta: secondo la testata si tratterebbe di un ragazzo neopatentato di 19 anni.

Le salme sono state trasferite nell' obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove restano a disposizione della procura.

Superstrada Sora-Cassino: strada chiusa

A seguito dell'incidente, oltre al 118, sul posto sono arrivati anche gli agenti competenti che hanno svolto i rilievi del caso. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto ravvolto fino ad ora, si sarebbe trattato i un violentissimo scontro frontale. Per permettere gli accertamenti di rito è stata interrotta la circolazione nel tratto di strada interessato dall'incidente.