video suggerito

Incidente sull’autostrada A1 a Cassino: tir si ribalta, morto un uomo Traffico e code per un incidente sull’autostrada A1 a Cassino. Un tir si è ribaltato e il conducente è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico sull'A1 (Immagine di repertorio)

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo l'autostrada A1 nel territorio del Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. È successo oggi, venerdì 18 ottobre. Per la vittima, il conducente di un tir, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era alla guida del mezzo pesante e stava percorrendo l'autostrada A1 nel territorio di Cassino lungo la corsia Sud, quando il tir si è ribaltato per cause non note e ancora in corso d'accertamento, finendo il tragitto al centro della carreggiata.

Il sinistro si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Ricevuta la segnalazione sul posto è arrivato il personale sanitario ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale territoriale. I medici sul posto hanno tentato di rianimare l'uomo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Il decesso è sopraggiunto a causa delle ferite e dei gravi traumi riportati nel sinsitro, che gli sono stati fatali. Sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta da quanto si apprende di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, a causa del mezzo pesante che si è ribaltato al centro della carreggiata. Rimosso il corpo e liberata la strada, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.