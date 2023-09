Chi sono Alberto Vella e Daniel Giudice, i due autisti morti nell’incidente sull’A1 tra bus e tir Alberto Vella e Daniel Giudice erano gli autisti di un pullman che stava trasportando circa 50 migranti in alcuni centri d’accoglienza del Piemonte. Sono morti in seguito allo scontro tra il bus e un tir nella notte di oggi sull’Autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano.

Alberto Vella, 34 anni e Daniel Giudice, 32 anni. Sono i due autisti morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte di oggi, venerdì 15 settembre, sull'Autostrada A1 tra Guidonia e Fiano Romano, direzione Firenze. Entrambi erano di Favara, paese dell'Agrigentino, e dipendenti dell'agenzie di viaggi Patti Tour del comune di Favara. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali dei due ragazzi.

"Favara si sveglia con una notizia terribile, l'ennesima che sta colpendo questa comunità. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte sull'autostrada A1 a bordo del bus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anche io perdo delle persone cui mi legava una sincera amicizia", le parole del primo cittadino

Tutti e due, stando a quanto si apprende, erano a bordo del bus su cui viaggiavano i migranti, circa 50, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Il pullman era partito ieri sera da Porto Empedocle ed era diretto verso alcuni centri d'accoglienza del Piemonte, che avrebbero ospitato i migranti.

Stando a quanto riferisce il quotidiano locale ‘Grandangolo' di Agrigento, la linea Patti Tour ha stipulato da tempo un contratto con la prefettura di Agrigento per occuparsi del trasferimento delle persone che sbarcano sulle coste siciliane e che poi vengono trasferite nei diversi centri accoglienza del territorio italiano.

Il viaggio, come detto, era cominciato ieri sera e si è concluso tragicamente intorno alle 2 di notte con un terribile scontro con un tir sull'Autostrada A1 in direzione Nord. Il conducente del pullman è morto sul colpo, l'altro, che evidentemente si trovava accanto o vicino all'autista pronto a dargli il cambio, è stato sbalzato dal mezzo e il suo corpo è stato ritrovato soltanto dopo diversi minuti dagli uomini della polizia stradale. Tra i migranti, per fortuna, solo due sono i feriti gravi, trasportati d'urgenza al Policlinico Umberto I e al Policlinico Gemelli di Roma. Altri otto sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso e circa 30 sono stati visitati sul posto.