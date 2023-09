Incidente sull’A1 tra un tir e un bus carico di migranti: morti i due autisti, almeno 18 feriti Nello scontro avvenuto all’altezza di Fiano Romano, stando a quanto si apprende, sono morti i due autisti e sono rimasti feriti 18 migranti e alcuni di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Drammatico incidente sull'Autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano, nei pressi di Roma. Nello scontro, stando a quanto si apprende, sono morti i due autisti, entrambi di nazionalità italiana, e sono rimaste ferite diverse persone. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

A bordo del pullman migranti sbarcati a Lampedusa, 18 feriti almeno

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del pullman c'erano migranti provenienti da Agrigento in Sicilia. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto la scorsa notte.

Dalle prime informazioni arrivate subito dopo l'incidente sembravano esserci cinque feriti, ma stando a quanto riporta l'agenzia Ansa sarebbero almeno 18 i migranti rimasti coinvolti nell'incidente. Alcuni di loro sono stati trasportati d'urgenza nei pronto soccorso degli ospedali più vicini e sarebbero in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman stava trasferendo alcuni migranti sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi da Porto Empedocle ai centri di accoglienza del Piemonte.

L'impatto con il tir sarebbe stato frontale, per cause ancora da stabilire. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.

Traffico in aumento, code sull'A1 in direzione Milano

Secondo quanto si legge sul sito di Autostrade, tra Guidonia e Fiano Romano, dal chilometro 536 dell'Autostrada A1 si registra una coda di tre chilometri in aumento in direzione Milano. Per la precisione il tratto interessato è quello tra Guidonia Montecelio e Bivio A1/Diramazione Roma Nord "Entrata consigliata verso Firenze: Bivio Diramaz. Roma Nord/A1 MI-NA su A1 Diramazione Roma Nord – GRA. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Nodo A1/A24 Roma-Teramo".