Albero cade su un’auto a Ostia Antica, illesa la coppia estratta dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata in via dei Romagnoli al centro di Ostia Antica, dove un albero è caduto su un’auto. Fortunatamente illesa la coppia all’interno, estratta dai vigili del fuoco.
A cura di Alessia Rabbai
L’albero caduto in via dei Romagnoli
L’albero caduto in via dei Romagnoli

Un albero è caduto in viale dei Romagnoli al centro di Ostia Antica. È successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre. La pianta è precipitata su un'auto all'interno della quale c'erano due persone. Da quanto si apprende fortunatamente entrambe sono rimaste illese, ma la paura è stata grande. Alcuni passanti hanno scattato delle foto dell'albero caduto sull'auto, pubblicandole sulle pagine Facebook di quartiere. Una tragedia sfiorata quella avvenuta sul litorale Sud di Roma. Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le due persone intrappolate estratte dall'auto

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 15 quando l'albero è precipitato in via dei Romagnoli al centro di Ostia. La pianta si è abbattuta su un'auto, che si trovava all’altezza del civico 793. Un grande spavento per una coppia che era all'interno dell'abitacolo.

Ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno composto il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza, segnalando che un albero era caduto su un macchina e che potevano esserci dei feriti. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza. Per estrarre le due persone dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni.

Strada chiusa a Ostia per l'albero caduto

Recuperate, le due persone sono state affidate al personale sanitario, che ha accertato come stessero bene. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Inevitabili i disagi alla circolazione, con un tratto di strada temporaneamente chiuso, per agevolare le operazioni, poi successivamente riaperto.

