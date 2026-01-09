Alberi crollati a Roma, l’ultimo ai Fori Imperiali: presto informativa in Procura

I caschi bianchi stanno preparando un’informativa da inviare in procura riguardo il crollo di due pini ai Fori Imperiali e a Re di Roma. Sotto la lente, la cura del verde capitolino.

Un'informativa in procura per verificare lo stato di manutenzione del verde a Roma: gli agenti della Polizia Locale stanno preparando una segnalazione da inviare ai magistrati di piazzale Clodio in seguito al secondo crollo di un pino in via dei Fori Imperiali, di fronte al Campidoglio. Solo tre giorni prima un altro albero era caduto all'incrocio con via del Tempio della Pace. In nessuno dei due casi, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Crolli probabilmente causati dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale nei giorni scorsi, ma che destano forte preoccupazione: finora non ci sono stati feriti o vittime, ma non è detto che prima o poi non si verifichi una tragedia, cosa che va assolutamente scongiurata.

Centinaia gli interventi a Roma negli ultimi giorni. Numerosi alberi sono crollati su macchine e palazzi, con i Vigili del Fuoco e i caschi bianchi che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le zone delle città colpite. Crolli che hanno causato danni materiali alle persone – in molti casi anche abbastanza ingenti – e che solo per un caso fortuito non ci sono state persone ferite.

A causare i crolli, probabilmente un mix di fattori: le radici troppo in superficie a causa del cemento, le piogge improvvise e abbondanti, le forti raffiche di vento che ne hanno minato la stabilità, facendone crollare a decine. Anche alberi che apparentemente sembrano sani non sono in grado a reggere gli eventi estremi che sempre più spesso, a causa dei cambiamenti climatici, investono le città. Per questo si vuole verificare che la gestione del verde capitolino sia effettuata in modo corretto, al fine di evitare un ulteriore e drastico peggioramento della situazione in occasione dei prossimi episodi di pioggia e temporali.