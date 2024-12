Alberi caduti e rami pericolanti per il vento: 90 interventi dei Vigili del Fuoco in meno di 24 ore

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Novanta interventi nelle ultime 24 ore: questo il bilancio delle operazioni messe in campo dai Vigili del Fuoco da lunedì a oggi a Roma e provincia. Sulla capitale e zone limitrofe soffia da ieri un forte vento che sta causando non pochi danni e disagi, con caduta di albero e rami pericolanti.

Le zone più colpite sono quelle dell'Eur, del litorale romano e di Colli Aniene, doveuna donna è morta in seguito al crollo di un pioppo. La 45enne stava chiacchierando con un'amica al parco Labor, quando l'albero è caduto loro addosso. La donna è morta sul colpo, mentre l'amica è rimasta gravemente ferita, e ora lotta in condizioni critiche al Policlinico Umberto I.

Questa mattina, invece, un albero è crollato su un palazzo in via Pievebovigliana 21, nel quartiere di San Basilio. L'impatto con l'edificio ha causato la rottura di una tubatura, con conseguente perdita di gas. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell'Italgas per verificare l'entità del danno e procedere alla riparazione.

Il forte vento che da ieri soffia su Roma ha contribuito a peggiorare la situazione di alcuni alberi, già compromessa. Indagini sono in corso sul pioppo che è crollato addosso a una 45enne nel parco Labor a Colli Aniene, e che l'ha uccisa sul colpo. I residenti lamentano di aver chiesto varie volte alle istituzioni di provvedere alla manutenzione del verde, ma non è chiaro se vi siano state segnalazioni ufficiali in tal senso. La procura, al fine di svolgere tutti gli accertamenti, ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti.