video suggerito

Albero crolla su un palazzo a Roma: rotto un tubo del gas Un albero è crollato a Roma su un palazzo nel quartiere di San Basilio. A causa dell’impatto con l’edificio si è rotta una tubatura del gas, con conseguente perdita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un albero è crollato in via Pievebovigliana 21 a Roma, nel quartiere di San Basilio. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. L'albero è caduto su un edificio, provocando la rottura di una tubatura, con conseguente perdita di gas. Al momento i tecnici sono al lavoro per valutare e riparare il danno, la cui entità non è al momento nota.

Nelle ultime 24 ore 90 interventi

Sono circa novanta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Roma e provincia nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato, le zone maggiormente colpite dal vento sono state l'Eur, Colli Aniene – dove una donna è morta in seguito al crollo di un albero – e tutta la zona del litorale romano.

Come nel caso di Colli Aniene, è probabile che l'albero che si è abbattuto sull'edificio di San Basilio sia crollato a causa del forte vento che da ieri soffia sulla capitale. Accertamenti sono in corso, così come i lavori per rimuoverlo nel più breve tempo possibile.

Leggi anche Francesca Ianni morta per il crollo di un albero a Roma: la procura indaga per omicidio colposo

Crolla albero a Colli Aniene, morta una donna

Una donna è morta nella giornata di ieri dopo che un albero le è crollato addosso. La 45enne stava parlando con un'amica nel parco Labor a Colli Aniene: erano sedute su una panchina quando un pioppo alto 25 metri è caduto all'improvviso, uccidendola sul colpo. L'amica che si trovava con lei è al momento ricoverata in ospedale al Policlinico Umberto I e versa in condizioni molto gravi. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Verifiche sono in corso per capire se quell'albero era stato segnalato per la sua pericolosità oppure no.