Albano, vandali incendiano una scuola in costruzione Nella nottata di ieri, verso la mezzanotte, un incendio è divampato all’interno di una scuola in costruzione nel quartiere Cecchina ad Albano, sui Castelli Romani: le fiamme sono state spente con un’operazione durata circa due ore.

A cura di Beatrice Tominic

Nella scorsa notte, fra lunedì 24 e martedì 25 gennaio, poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio all'interno di un edificio scolastico in costruzione nel quartiere Cecchina nel comune di Albano, sui Castelli Romani, precisamente in via Istria, una traversa di via Lazio, probabilmente causato da alcuni vandali. Sul posto, chiamati da alcuni abitanti della zona, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Marino insieme ad un'autobotte dei vigili di Nemi che hanno spento l'incendio nel corso di un'operazione durata circa un paio di ore.

Le fiamme, che hanno colpito lo stabile, sono state originate da un atto doloso, vandalico. I responsabili sono entrati nell'edificio forzando una finestra sul retro della struttura e poi, in una grande stanza al piano terra, hanno incendiato alcune sedie da ufficio e una scrivania. I carabinieri di Cecchina hanno aperto le indagini per cercare di identificare gli autori dell'incendio.

Incendio allo skatepark di Lavinio

Nella serata di ieri, poco prima delle 22, un altro incendio si è sviluppato, stavolta, nel quartiere Zodiaco a Lavinio, ad Anzio, sul litorale a sud della città di Roma: le fiamme sono divampate all'interno di uno skate park, parco attrezzato per l'allenamento di skaters e pattinatori. Nel parco, che oggi appare completamente distrutto e ridotto in cenere, la pista era già in stato di abbandono da tempo a causa di danni rilevanti che non ne permettevano l'utilizzo, nonostante l'impegno e la regolare manutenzione di un gruppo di volontari. Per il futuro è previsto, anche nella zona, la messa in opera di un progetto di rigenerazione urbana per riqualificare l'intera area.