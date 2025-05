video suggerito

Panico in strada a Roma: al volante senza assicurazione, prova a fuggire e aggredisce gli agenti Fermato dagli agenti della Polizia Locale, il 49enne trovato alla guida senza assicurazione ha provato a fuggire fuggendo contromano e ad alta velocità.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava alla guida quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che si trovava in servizio. L'automobile alla guida di cui si trovava, però, era sprovvista di assicurazione. Così ha dato gas, ha accelerato e ha provato a darsi alla fuga. Per scappare e farsi strada fra gli agenti, però, li ha quasi investiti, scappando ad alta velocità e contromano. Una volta rintracciato, li ha anche colpiti.

Trovato alla guida senza assicurazione: cosa è successo

I fatti risalgono alla giornata di ieri, martedì 13 maggio 2025. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si trovava in servizio, in zona Lunghezza, nella periferia est della capitale. I caschi bianchi della pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale lo hanno fermato e, una volta notato che viaggiava al volante della sua Volkswagen Golf senza assicurazione, hanno provato a bloccarlo.

L'uomo, un quarantanovenne, però, ha tentato immediatamente di darsi alla fuga. Per farlo, per farsi strada in direzione opposta agli agenti, li ha quasi investiti.

L'aggressione agli agenti

Dopo aver accostato il veicolo, però, compreso cosa stava per succedere, l'uomo ha ripreso la marcia e ha accelerato, scappando a forte velocità. Poco dopo gli agenti lo hanno rintracciato, in via del Fosso dell'Osa, dove ha inveito contro gli operanti per poi colpirli.

Il quarantanovenne è poi stato denunciato in seguito per resistenza, minacce e lesioni e sanzionato per la condotta di guida tenuta nel tentativo di fuga, durante la quale è passato più volte contromano e a forte velocità in una strada ad alto scorrimento mettendo a rischio ripetutamente l’incolumità delle altre persone. L’automobile, invece, è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.