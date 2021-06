Si terranno oggi, dalle 8 fino alle 21, le primarie per scegliere il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra. Per poter votare nei 190 gazebo allestiti per l'occasione si dovrà essere residenti in città, avere più di 16 anni, mostrare la carta d'identità e versare un contributo di 2 euro per esprimere la propria scelta. Se si possiede lo Spid, è possibile votare anche online ma bisognava registrarsi entro il 17 giugno. Sono circa 3mila gli elettori che si sono registrati e voteranno online il candidato sindaco che preferiscono alle primarie. Sette candidati a sindaco di Roma per il centrosinistra: Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Gualtieri, Tobia Zevi. 46, invece, i candidati per la carica di presidente di Municipio. Per individuare il gazebo più vicino, basta andare sul sito tunoiroma.it. Il voto, come detto, chiuderà alle 21.

Il timore per il centrosinistra romano è quello di replicare il flop delle primarie di Torino, dove si sono presentati a votare solo 12mila elettori. L'obiettivo minimo è fissato almeno a 40mila, ma la speranza è di arrivare a 60mila votanti. Un obiettivo ambizioso, soprattutto perché dato le belle giornate molte persone hanno deciso di passare il weekend fuori, mentre alle 18 gioca l'Italia allo Stadio Olimpico contro il Galles, altra incognita che potrebbe influire sulla partecipazione dei cittadini alle primarie.

Il Partito democratico ha espresso un solo candidato sindaco per la corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il favorito delle primarie. Il timore nel partito però, è che Gualtieri sì vinca, ma con un margine non troppo superiore rispetto agli altri candidati. Secondo un sondaggio BiDiMedia, Gualtieri si attesterebbe addirittura al 47%, ossia al di sotto del 50%, soglia che il Pd spera di superare. Al secondo posto arriverebbe il presidente del III Municipio ed ex assessore all'Urbanistica di Ignazio Marino, Giovanni Caudo. Al terzo posto, a parimerito, ci sarebbero Paolo Ciani e Imma Battaglia con il 7%. Al quinto posto Stefano Fassina e Tobia Zevi al 5% e ultima Cristina Grancio.