Al Tuscolano pacchi Amazon presi di mira dai ladri: saccheggiati gli androni dei palazzi Al Tuscolano, Roma, una banda di ladri li ha preso di mira i pacchi Amazon e per molti residenti il risveglio è stato amaro: nessuna traccia dell'ordine effettuato sulla piattaforma di shopping online.

A cura di Enrico Tata

Capita spesso che un un pacco Amazon venga lasciato dal corriere nell'androne del palazzo o in portineria. Al Tuscolano, Roma, una banda di ladri li ha presi di mira e per molti residenti il risveglio è stato amaro: nessuna traccia dell'ordine effettuato sulla piattaforma di shopping online, sebbene fosse arrivata la notifica di ‘consegna effettuata'. La speranza di rimborso, ridotta al lumicino.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, è accaduto per esempio a molti residenti di via Stilicone. Non solo i ladri hanno rubato ciò che trovavano nell'androne dei palazzi, ma in alcuni casi hanno anche sfondato la stanzina riservata al portiere. Stessa sorte per chi vive al civico 179 di via Stilicone e per chi abita al 197.

Il racconto di una delle vittime: "Erano all’incirca le 6 di mattina. Sono passato davanti alla portineria e ho notato la porta aperta. Mi sono insospettito perché a quell’ora il portiere ancora non è arrivato. Allora mi sono affacciato e ho notato lo scaffale dove di solito vengono custoditi i pacchi ordinati online completamente vuoto. Mi è sembrato strano dato che io stesso avrei dovuto ritirare un elettrodomestico comprato qualche giorno fa. E invece…".

Un'altra cittadina: "Avevo approfittato dell’offerta che avevo visto sul web per risparmiare qualche soldo rispetto all’acquisto in negozio. Ma alla fine ho perso tutto. Purtroppo non penso nemmeno che ci rimborseranno".

Purtroppo, spiegano i portieri, quelli del Tuscolano sono palazzi molto grandi e il quartiere è affollatissimo. Notare qualche persona sospetta è davvero molto complicato. In ogni caso i condomini hanno denunciato i furti dei pacchi ai carabinieri, che stanno cercando di identificare i ladri.

I pacchi vengono spesso abbandonati nel fine settimana all'interno della portineria perché a volte capita che i condomini non riescano a ritirare i loro ordini prima dell'orario di uscita del portiere. E così i prodotti restano nella stanza fino a lunedì. E proprio sabato e domenica, quando il portiere non c'è, agiscono i ladri. Per la ‘banda delle portinerie' è un gioco da ragazzi introdursi nel palazzo e rubare i pacchi. E così molti residenti hanno deciso di fare arrivare gli ordini direttamente negli Amazon Locker oppure in un negozio vicino casa.