Al supermarket a volto coperto, 15enne cosparge il titolare di benzina: “Dammi i soldi o ti dò fuoco”

"Dammi i soldi o ti dò fuoco", ha detto cospargendo di benzina il titolare del minimarket. A parlare un ragazzo di 15 anni che, a volto coperto, voleva rapinare il negozio.

A cura di Beatrice Tominic

È entrato a volto coperto nel minimarket. Ha cosparso il titolare del negozio di benzina. "Dammi tutti i soldi o ti dò fuoco", gli ha detto. Poi si è avvicinato alla cassa. "Mi ha spaventato, ma era solo un ragazzino", ha poi dichiarato il titolare del locale, a Cerveteri, un ventinovenne originario del Bangladesh.

La rapina nel pomeriggio a Cerveteri

I fatti risalgono allo scorso pomeriggio, verso le 17.30 quando il quindicenne è entrato a volto coperto e indossando un cappuccio insieme ad un altro ragazzo nel minimarket di via Fontana Morella. I due hanno fatto irruzione con violenza nel locale. Nonostante questo, non solo sono riusciti a scappare col bottino, ma sono stati bloccati subito da un poliziotto che, in quel momento, non si trovava in servizio.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo aver fermato il giovane, ha allertato i colleghi del commissariato che sono arrivati immediatamente. Lo hanno poi perquisito: all'interno dello zaino hanno trovato il passamontagna e un coltello con una lunga lama utilizzato per minacciare l'uomo i cui vestiti, all'arrivo degli agenti, erano ancora intrisi di benzina.

Nel frattempo i poliziotti hanno passato al vaglio le videocamere del negozio. Ora il quindicenne, come stabilito dal Tribunale dei Minori, è stato trasferito in carcere a Napoli.

La testimonianza del titolare del negozio

"Avevo già subito un furto, quando mi trovava in un'altra zona, ma non mi era mai capitato che un ragazzino mi gettasse benzina addosso, agitando un accendino – ha spiegato il titolare del minimarket a il Messaggero – Ho provato a difendermi con un bastone. Se non avessi reagito, però, non so come sarebbe andata a finire".