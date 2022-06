Al Pigneto il Festival sul giornalismo d’inchiesta: gli ospiti, da Vera Gheno a Cecilia Strada Dal 22 al 25 giugno si terrà al Giardino Galafati in via del Pigneto 172 FIRE, la prima edizione del Festival d’inchiesta e reportage giornalistico del Centro di giornalismo permanente.

A cura di Natascia Grbic

Dal 22 al 25 giugno si terrà a Roma, al Giardino Galafati in via del Pigneto 172, FIRE, il Festival d’inchiesta e reportage giornalistico del Centro di giornalismo permanente. L'evento, alla sua prima edizione, è composto di quattro giornate in cui si susseguiranno dibattiti, workshop e approfondimenti su diversi temi. Tra questi, lo sfruttamento del lavoro e della terra, la violenza di genere e la sua narrazione, la piaga della criminalità organizzata, le guerre e i conflitti, carceri e migrazioni. Tra gli ospiti che animeranno le quattro giornate, il giornalista Fabrizio Gatti, la sociolinguista Vera Gheno, la presidente di Emergency Rossella Miccio, la giornalista Giulia Siviero, Giulio Rubino, Giulia Bosetti di Presadiretta, Luigi Manconi, presidente e fondatore di ‘A Buon Diritto', Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Annalisa Camilli di Internazionale, Cecilia Strada e tanti altri.

Il Festival d’inchiesta e reportage giornalistico è stato realizzato nell'ambito del progetto ‘Vitamina G' della Regione Lazio, con il supporto di Etica Sgr e in collaborazione con il circolo Arci Sparwasser del Pigneto. "Il Centro di giornalismo permanente è un collettivo di giornalisti freelance nato da un’idea di ex studenti della Scuola di giornalismo della Fondazione Basso a Roma – spiegano gli organizzatori in una nota – Dal 2018, il CGP lavora nell’ambito del giornalismo sociale finanziando i propri lavori su conflitti, violazioni dei diritti umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, mafie e crimini ambientali. Il Centro di giornalismo permanente inoltre promuove eventi divulgativi legati al mondo del giornalismo e organizza workshop aperti a tutti con lo scopo di promuovere una formazione continua a costi accessibili".