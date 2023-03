Al Comune di Roma cercano veterinari con almeno sette anni di esperienza a 800 euro al mese Reperibilità notturna, nel fine settimane e durante le feste: il Comune di Roma è alla ricerca di due veterinari con almeno sette anni di esperienza, da pagare però circa 800 euro al mese.

A cura di Natascia Grbic

Il Comune di Roma cerca due medici veterinari che possano prendersi cura del bestiame allevato in due tenute agricole: Castel Di Guido sull'Aurelia e la Tenuta del Presidente sulla Marcigliana. Il bando, che scade oggi, avrà durata di ventuno mesi, dal primo aprile 2023 al 31 dicembre 2024. La paga? Novemila euro per il 2023 e 12mila per il 2024. Mille euro lordi al mese: netti saranno circa 800.

Il compenso farebbe pensare a un impiego part time. E invece no: i veterinari, oltre a gestire i capi riproduttori, occuparsi di assistenza al parto, cura delle patologie, prevenzione della mortalità neonatale e delle zoppie, dovranno "lavorare su orari flessibili, sulla base delle esigenze di servizio, se necessario anche in orario notturno per emergenze, ivi compreso – se necessario e richiesto dall’amministrazione capitolina – lo svolgimento di attività durante le festività nazionali e nei giorni di sabato/domenica, anche in reperibilità".

I requisiti per candidarsi sono la laurea in Medicina veterinaria da almeno dieci anni, l'abilitazione alla professione da almeno sette e una "comprovata esperienza nello svolgimento della libera professione o della professione presso strutture pubbliche e/o private di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio". Ultima skill, quella di essere automuniti.

Il lavoro è a partita Iva: le spese previdenziali sono a carico del veterinario, non è previsto un contratto di lavoro subordinato. Nel bando, infatti, è anche specificato che "il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra amministrazione capitolina e il professionista. L’amministrazione capitolina è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa a essa direttamente o indirettamente derivare dallo svolgimento dell’incarico".