Ai domiciliari minaccia la sorella armato di pistola a Capodanno: “Non ne posso più di averti intorno”

Foto da carabinieri

Non sopportava più la presenza della sorella, così, durante il pranzo di Capodanno, l'ha minacciata con una pistola per farla andare via da casa sua. Dopo l'episodio la donna ha chiamato i carabinieri che si sono recati nell'abitazione di via Raffaele De Cesare, nel quartiere Alberone a Roma, dove hanno trovato l'uomo, 49 anni agli arresti domiciliari, che ha negato quanto denunciato dalla sorella. I militari hanno cercato l'arma setacciando la casa e anche i cassonetti in strada ma senza trovarla. Dopo qualche minuto, però, quando pensava che i carabinieri avessero lasciato la zona, l'uomo è uscito di casa, evadendo dagli arresti domiciliari.

Si è poi diretto verso una cassetta dell'Acea, dove aveva nascosto una valigetta. I carabinieri sono entrati in azione e al suo interno hanno trovato la pistola, che è risultata essere a salve. L'uomo è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari e per minacce rivolte verso la sorella.

Altre due evasioni dai domiciliari a Capodanno

Poco prima che scattasse il 2026, i carabinieri del comando provinciale di Roma sono stati impegnati in numerosi controlli su persone ai domiciliari. Durante le operazioni hanno verificato l'evasione di altri due uomini che avevano lasciato l'abitazione registrata per festeggiare il nuovo anno senza autorizzazione.

Il primo caso è avvenuto nel comune di Fonte Nuova, dove i carabinieri della stazione di Mentana hanno sorpreso un 60enne con precedenti mentre si allontanava dalla propria abitazione. Dopo essersi accorto della pattuglia che stava verificando la sua posizione, l'uomo ha provato a far finta di niente e a nascondere il volto abbassando la testa. Non è servito a niente. I militari lo hanno riconosciuto e accompagnato in caserma. Dopo le procedure di rito, gravemente indiziato del reato di evasione, è stato arrestato per poi essere rimesso agli arresti domiciliari, dove attenderà le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel secondo caso invece, i carabinieri della stazione di Roma Cecchignola hanno trovato un 25enne, anche lui con precedenti, mentre stava facendo rientro nell'abitazione dove sconta i domiciliari. Il giovane non ha giustificato in nessun modo il suo allontanamento né era in possesso di un'autorizzazione. Anche lui è stato denunciato a piede libero per evasione.