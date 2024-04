video suggerito

Agricoltore vestito da sceriffo si incatena all’Altare della Patria e minaccia di darsi fuoco È accaduto nella serata di ieri a Piazza Venezia, che è stata chiusa nel tempo delle trattative. L’uomo, Candido Ceracchi, pretendeva di parlare con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono circa le 21.00 quando un uomo, vestito da sceriffo con tanto di stella appuntata al petto e cappello a tesa larga da cow boy, si è incatenato alla cancellata dell'Altare della Patria a Piazza Venezia, nel cuore della capitale. Notato subito dagli agenti, e non poteva essere altrimenti trovandosi in uno dei luoghi più controllati della capitale, quando gli uomini in divisa si sono avvicinati gli intimati di stare lontano minacciando di darsi fuoco, e spiegando che il suo era un gesto di protesta.

L'uomo si chiama Candido Ceracchi, si è presentato come un agricoltore, e ha chiesto di potere incontrare il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Voglio che venga qui da me perché il governo non ci ha ascoltato sul serio e siamo disperati", ha spiegato. Le forze dell'ordine hanno stretto un cordone sulle scalinate dell'Altare della Patria con volanti e uomini, mentre i vigili del fuoco e un'ambulanza si sono tenuti pronti a intervenire, mentre la piazza è stata chiusa sia al traffico veicolare che ai pedoni.

Al termine di lunghe trattative condotte dal Capo di Gabinetto della Questura Giuseppe Rubino assieme ai dirigenti dell'ufficio prevenzione e della Digos, infine l'uomo ha accettato di consegnarsi alle forze dell'ordine e di non dare seguito alle sue minacce di gesti estremi. Tradotto in commissariato dopo essersi sciolto dalle catene, è stato identificato e denunciato. La situazione è così tornata alla normalità su Piazza Venezia, per fortuna senza che accadesse nulla di grave. L'uomo ha trasmesso in diretta sulla sua pagina Facebook alcuni dei momenti della protesta: dopo aver partecipato alla protesta dei trattori, sostiene che il governo non abbia davvero ascoltato e risposto alle richieste degli agricoltori.