Agli arresti domiciliari per rapina, esce di casa e ruba il portafogli a un nonnino

A cura di Enrico Tata

Si trova agli arresti domiciliari per rapina. Il 9 luglio scorso, approfittando di un permesso, esce di casa e deruba un anziano di 81 anni. Con la scusa di un passaggio in auto, si intrufola all'interno dell'abitacolo della macchina del nonnino e si fa accompagnare a destinazione. Soltanto a quel punto la vittima si accorge di essere stata derubata della borsa che si trovava sul sedile posteriore. All'interno c'erano documenti e una carta bancomat con la quale erano stati prelevati 3.200 euro.

Ai domiciliari, esce di casa e deruba un anziano: la ricostruzione dei fatti

Grazie alla testimonianza dell'anziano e grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza del bancomat, l'uomo è stato identificato e rintracciato presso la sua abitazione. I poliziotti lo hanno denunciato e hanno chiesto per lui l'aggravamento della misura cautelare già in atto. Per questo, l'uomo dovrà tornare in carcere.

A notificare e ad eseguire l'ordinanza di ripristino di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Roma sono stati gli agenti della polizia di Stato XI Distretto San Paolo. Il responsabile del furto è un uomo di 52 anni di nazionalità italiana. Schiacciante nei suoi confronti si è rivelato il filmato realizzato dalla telecamera di sicurezza della banca: si vedeva lui mentre, insieme ad una complice, eseguiva alcuni prelievi di contanti, 3.200 euro in tutto, come detto. Ha sperato di farla franca in qualche modo, ma per i poliziotti è stato un gioco da ragazzi risalire a lui. Ancora più semplice è stato rintracciarlo. L'uomo, infatti, era tornato tranquillamente a casa sua.