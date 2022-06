Agguato ad Anzio, spari contro una famiglia dentro una macchina: ferito un quarantenne Sparatoria contro una macchina ad Anzio, venerdì notte intorno alle 3. Ferito il conducente, un quarantenne in compagnia della moglie e del figlio. Ancora poco chiari i contorni della vicenda.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto venerdì notte, intorno alle 3, in via di Valle Palomba nella periferia nord di Anzio. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito dopo che qualcuno ha esploso dei colpi di pistola contro la sua macchina, dove si trovava in compagnia della moglie e del figlio. I vetri dei finestrini sono andati in frantumi e l'hanno ferito al volto, come schegge taglienti: non sarebbe comunque in gravi condizioni. Illesi invece gli altri due componenti della famiglia.

Le motivazioni

Sul posto è intervenuta immediatamente la Scientifica, per cercare di ricostruire le fasi e il movente della sparatoria. Un agguato fallito? Uno scambio di persona? Qualcosa che era successo poco prima al quarantenne, al quale è seguito un regolamento di conti con le armi? Nelle prossime ore sarà sentito dagli inquirenti proprio l'uomo al volante, che con la sua testimonianza potrà forse essere d'aiuto nel dipanare questa misteriosa vicenda.