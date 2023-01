Aggressione in strada a Colleferro, due 20enni in ospedale con traumi Un 27enne è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personale aggravate e minacce. Due giovani sono finiti in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Due ventenni sono finiti in ospedale, vittime di un'aggressione all’interno della stazione ferroviaria di Colleferro in piazza XXIX Marzo 1950. I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 30 gennaio. A finire in manette un uomo di ventisette anni senzatetto, che è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personale aggravate e minacce. Al momento dei fatti l'uomo era in evidente stato di alterazione fisica, quando ha aggredito i due giovani per motivi banali.

Le vittime dell'aggressione hanno riportato traumi

I fatti risalgono alla serata di ieri quando i due giovani, precisamente di ventuno e ventidue anni, si trovavano in strada nei pressi della stazione ferroviaria. Improvvisamente si è rivolto verso di loro e li ha aggrediti. Tutti e due hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Ad occuparsi di loro sono stati i medici dell'ospedale di Colleferro, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Uno dei ragazzi ha riportato un trauma contusivo all’occhio sinistro con ematoma ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. L'altro a seguito dell'aggressione ha riportato un trauma cranico non commotivo e contusioni al ginocchio e caviglia sinistra ed è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.

L'aggressore arrestato

L'autore dell'aggressione subito dopo è scappato, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ha raggiunto il parcheggio della stazione. Ha sradicato un palo di ferro di oltre un metro e ha iniziato a colpire le auto in sosta, mandando in frantumi lunotti posteriori, parabrezza e carrozzerie. All'interno di una macchina parecheggiata c'era un uomo, che è rimasto ferito alle mani dalle schegge di vetro. Ricevuta la segnalazione con la richiesta d'intervento sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Colleferro. Alla vista dei militari il ventisettenne ha iniziato ad agitarsi e li ha aggrediti, lanciandogli contro il palo di ferro e danneggiando l'auto di servizio. Per riuscire a fermarlo dato che non li ascoltava i carabinieri sono stati costretti a usare lo spray urticante.