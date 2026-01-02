Aggressione di Capodanno in centro a Roma: borseggiatori si scagliano contro carabinieri, arrestati

Colluttazione in piazza dell’Aracoeli a Roma la sera del primo dell’anno. Borseggiatori hanno aggredito i carabinieri e sono scappati, arrestate due donne.

Stavano rubando lo smartphone a una turista canadese, mentre saliva a bordo di un autobus in piazza dell'Aracoeli a Roma. Il loro gesto però non è sfuggito ai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro, che le hanno bloccate arrestate. Protagoniste dell'episodio accaduto nella serata di Capodanno proprio nel centro storico sono due coppie di borseggiatori. Si tratta di due donne e due uomini di origini sudamericane, le prime di ventiquattro e trentatré anni, sono state fermate e portate in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre i secondi sono riusciti a scappare, facendo perdere finora le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito finora ieri sera c'è stata una colluttazione tra borseggiatori e carabinieri in piazza dell'Aracoeli, mentre il centro storico della Capitale era preso d'assato da romani e turisti in occasione del primo dell'anno, con tanti eventi in programma in città. Una folla di persone ha raggiunto le principali vie dello shopping per fare una passeggiata tra le luminarie da Piazza del Popolo con il tradizionale albero di Natale romano, a Piazza Venezia, passando per via del Corso, via dei Condotti, via del Babuino e le altre. È in questo questo contesto di festeggiamenti che le due coppie di borseggiatori hanno preso di mira una turista, rubandole lo smartphone mentre saliva a bordo di un autobus alla fermata di piazza dell'Aracoeli.

I carabinieri insospettiti dal comportamento dei quattro hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti. Ne è nata una colluttazione con i due uomini, che sono poi scappati tra le vie del centro. I militari hanno bloccato le due donne, cittadine peruviane, senza fissa dimora e con precedenti specifici, aspettando che arrivassero altre pattuglie in aiuto, nonostante i numerosi tentativi di fuggire, anche usando violenza contro i carabinieri. Il telefonino è stato recuperato e riconsegnato alla vittima del furto, che ha sporto denuncia in caserma. Le due donne arrestate sono state trattenute a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.