Una donna di quarantuno anni all'ottavo mese di gravidanza, aggredita dal marito, è scappata di casa con i suoi quattro figli. La drammatica vicenda in cui vittima è una donna, l'ennesimo episodio di violenza, è accaduta a Tivoli. A trovare la donna gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale, diretto da Paola di Corpo, che hanno arrestato un quarantaseienne del posto, con precedenti di polizia specifici, con l'accusa del reato di maltrattamenti aggravati contro i famigliari e conviventi e portato nel carcere di Rebibbia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I poliziotti sono intervenuti ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze, che segnalava una donna, con figli minorenni, in difficoltà. Era spaventata, con i suoi quattro bimbi intorno.

Aggrediva la moglie incinta davanti ai figli

La donna alla vista dei soccorritori si è fatta coraggio e, sentendosi al sicuro, ha raccontato ai poliziotti che il marito, ubriaco, l'aveva aggredita, insultandola pesantemente davanti ai figli. Le ha urlato contro spaventandola e spingendola a scappare di casa, perché aveva paura per la sua incolumità e per quella dei suoi bambini, trovandosi inoltre in dolce attesa, quasi al termine della gravidanza. mentre i poliziotti ascoltavano il suo racconto sentivano le grida del marito provenire dall'abitazione.

Marito violento arrestato e portato in carcere

Violenze che, come ha spiegato la donna, continuavano da tempo e non era la prima volta che era stata costretta a doversi allontanare da casa per paura che facesse loro del male, episodi che ultimamente si erano manifestati sempre più frequentemente. Il marito, spesso ubriaco, era violento. L'uomo, raggiunto in casa dai poliziotti, che lo hanno trovato in evidente stato di alterazione per l'effetto di sostanze alcoliche, è stato portato in carcere, mentre la donna, supportata dalle poliziotte, è stata indirizzata ad un centro antiviolenza, che si occuperà di assistere lei e i suoi bambini.