Aggredita all’uscita di scuola: ladri strattonano e palpeggiano la mamma, ferito il bimbo Aggredita e palpeggiata dopo aver preso il bimbo dalla scuola materna: è quanto successo ieri in via Achille Tedeschi. Secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di una tentata rapina.

A cura di Beatrice Tominic

La scuola De Ruggiero da Google Maps.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno 2023 davanti all'uscita di scuola, verso le ore 16. Il bimbo era appena uscito dalla sua classe della scuola materna e aveva raggiunto la mamma, con cui si stava avviando per rientrare a casa quando la donna è stata avvicinata da due uomini. I due l'hanno aggredita, provando a rapinarla e palpeggiandola. La tentata rapina a pochi passi dall'edificio scolastico tanto che ad allertare il numero di emergenza 112 sarebbe stata una dei collaboratori scolastici.

Poco distante la donna, bloccata dai due presunti ladri, ha provato a dimenarsi: i due uomini l'hanno strattonata e palpeggiata. In un attimo, il bimbo che si trovava fra le braccia della madre è caduto a terra, riportando ferite alle ginocchia.

L'arrivo dei soccorsi

I due sono fuggiti prima che arrivassero i carabinieri, senza riuscire a rubare alcun bottino. Sul posto, davanti alla scuola primaria De Ruggero, in via Achille Tedeschi, nella zona fra Pietralata e il Tiburtino, a poca distanza dalla stazione della metropolitana Quintilian, sono arrivati i militari di Casal Bertone che hanno raccolto qualche testimonianza e che restano in attesa della denuncia formale della donna.

La donna e il bimbo sono stati soccorsi e trasportati immediatamente all'ospedale Umberto I. La donna, come scrive il Messaggero, avrebbe riportato una frattura all'anca e diversi graffi sulle gambe e sul collo. Il piccolo, invece, lesioni alle gambe. "Mi hanno accerchiato in due, probabilmente non italiani – ha dichiarato la donna alla testata – Non ho capito subito cosa volessero. Poi mi hanno bloccata prendendomi per le braccia e palpeggiata, strattonandomi. Io ho gridato e ho cercato di oppormi, così sono fuggiti".