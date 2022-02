Aggrediscono uomo delle caldarroste a piazza di Spagna: vietato il centro romano per tre ragazzi Nel mese di gennaio tre ragazzi hanno aggredito un venditore di caldarroste e la sua famiglia a piazza di Spagna: oltre ad essere stati denunciati, per loro è stato disposto il divieto di accesso nel centro di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Un venditore ambulante è stato aggredito da tre ragazzi, un 18enne e due minorenni, uno di 15 e l'altro di 17 anni, mentre stava vendendo le caldarroste a piazza di Spagna. I tre lo hanno preso a spinte e pugni, aggredendo anche la moglie e il fratello del venditore, arrivati in suo soccorso. Tutto è successo sotto agli occhi dei figli dell'uomo, minorenni anche loro. I ragazzi, oltre ad essere stati denunciati per lesioni, è scattato anche il divieto di accesso nella zona centrale fra piazza di Spagna e via Condotti.

L'aggressione risale al 16 gennaio scorso, quando, nella zona di piazza di Spagna, alcuni agenti dell'ottavo reparto mobile che erano in servizio per controllare che le misure anti-assembramento fossero rispettate sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazione da alcuni passanti, fra la piazza e via Condotti.

La dinamica dell'aggressione

Una volta raggiunto il luogo dell'aggressione, il venditore, insieme a sua moglie e a suo fratello, tre cittadini macedoni, ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito poco prima dai tre ragazzi romani che nel frattempo si erano allontanati. In breve tempo, però, gli agenti sono riusciti a individuarli e a effettuare le verifiche necessarie per confermare l'esistenza dell'aggressione.

Leggi anche Aggrediscono un ragazzo con una mazza per un debito di droga: arrestati due strozzini

Il ragazzo maggiorenne, dopo un diverbio, ha aggredito l'uomo insieme ai due suoi amici con calci e pugni e poi anche sua moglie e suo fratello, intervenuti per difenderlo. Oltre ad essere stato picchiato e ad aver ricevuto minacce di morte, però, il venditore ha anche riportato una ferita da taglio alla mano sinistra.

I provvedimenti per gli aggressori

Per l'aggressione avvenuta a gennaio scorso, i tre ragazzi sono tutti stati denunciati per lesioni personali e minacce, ma a questo primo provvedimento, però, ne è stato affiancato un altro. Per i tre, infatti, è stato disposto il divieto di circolazione nel centro di Roma: i due ragazzi minorenni non potranno più circolare all'interno del territorio (e dei locali) nel Tridente, la zona che, con vertice in piazza del Popolo, si estende verso sud fra via del Babuino e via di Ripetta, per sei mesi. Lo stesso provvedimento, infine, è stato preso anche per l'aggressore maggiorenne che, però, non potrà transitare nella stessa zona per un anno.