Aggrediscono carabinieri a Tor Bella Monaca per far fuggire l’amico: arrestati due uomini e una donna

Durante il controllo di un sospettato a Tor Bella Monaca, due carabinieri sono stati aggrediti da tre amici dell’uomo fermato, che è riuscito a fuggire. Gli aggressori sono stati arrestati per resistenza e lesioni.

Aggrediscono i carabinieri con calci e pugni per far fuggire il loro amico. La mattina del 9 settembre a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, una pattuglia ha fermato un uomo, sospettato di avere con sé della droga. Durante il controllo, però, la compagna e due conoscenti della persona fermata hanno assalito i militari. Li hanno aggrediti con calci e pugni, consentendo al sospettato di fuggire. Sono stati, invece, arrestati gli aggressori: una donna e due uomini di ventiquattro e venti anni. I due carabinieri hanno riportato lesioni per una prognosi di dieci giorni.

L'uomo sospettato di avere della droga

I due carabinieri stavano pattugliando le strade di Tor Bella Monaca. Quartiere in cui recentemente si sono verificati episodi di cronaca nera, fra cui l'accoltellamento di un ventiquattrenne a inizio settembre. Non si sa ancora se nel corso di un'operazione pianificata o per un controllo di routine, i militari hanno fermato un uomo di ventinove anni, sospettato di avere con sé della droga.

Carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca: arrestate tre persone

Poco dopo l'inizio della perquisizione sono accorsi tre individui: una donna, che sembra trattarsi della compagna del fermato, e due uomini di ventiquattro e vent'anni, suoi conoscenti. Avrebbero cominciato ad aggredire i carabinieri con pugni e calci, consentendo, così, al loro amico di fuggire e far perdere le sue tracce.

La colluttazione sarebbe durata pochi minuti, fino a quando non è sopraggiunta un'altra gazzella. I militari sono riusciti a bloccare i tre aggressori, che sono stati arrestati per resistenza e lesioni. I carabinieri aggrediti, invece, hanno riportato lesioni per cui gli è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Continuano nel frattempo le indagini per individuare l'uomo che è riuscito a fuggire.