Ventiquattrenne accoltellato a Tor Bella Monaca e abbandonato in una pozza di sangue, caccia agli aggressori

La Polizia a Tor Bella Monaca (Imamgine di repertorio)

Un ragazzo di ventiquattro anni è stato accoltellato lungo viale Paolo Ferdinando Quaglia nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. È successo nella serata di domenica scorsa 31 agosto nella periferia Est della Capitale. Il ferito, un giovane di origini marocchine, da quanto si apprende non rischia di morire, soccorso con l'ambulanza e trasportato in ospedale in codice rosso, è stato sottoposto alle cure dei medici per la ferita d'arma da taglio all'addome. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 20.30 quando il ventiquattrenne è stato accoltellato all'addome da ignoti, una o più persone, che poi sono scappati e che i polziotti stanno cercando. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da chiarire se si sia trattato ad esempio di un regolamento di conti nell'ambito della droga oppure se il ferimento si avvenuto durante una rissa, le verifiche sono in corso. Una volta ferito, il giovane è stato abbandonato in strada, dove i soccorritori l'hanno trovato in una pozza di sangue.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Arrivata la segnalazione sul luogo del ferimento è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato con codice rosso in ospedale. Giunto al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, il paziente è stato affidato ai medici, che l'hanno sottoposto alle cure del caso.

Medicato per una ferita d'arma da taglio all'addome, non rischia di morire. Presenti sul posto diverse volanti e pattuglie del Commissariato Casilino, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Sull'episodio indaga il Distretto Casilino, con gli investigatori coordinati dalla Procura, che cercano di ricostruire i contorni della vicenda.