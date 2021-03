Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché sorpreso a molestare una giovane nella zona della stazione Termini. Non era la prima volta che il 28enne veniva accusato di questo tipo di reati: tanto che giornalmente doveva andare a firmare in commissariato per aver molestato un'altra donna tempo prima. Ieri la stessa storia, ancora una volta ha molestato una donna tentando di palpeggiarla in mezzo alla strada. È accaduto in via Gioberti, dove una giovane stava passeggiando. Il 28enne si è avvicinato e ha cominciato a toccarla nelle parti intime. Lei ha provato a divincolarsi e fuggire, ma il ragazzo continuava a inseguirla e a molestarla. Un vero e proprio incubo per la giovane, che non sapeva come fare per uscire da quella situazione. Diceva al ragazzo di andarsene ma lui continuava a fare finta di nulla e a tentare di aggredirla.

Aggredisce ragazza a Termini, arrestato

Sul posto sono interventi gli agenti del commissariato di via Farini dopo una segnalazione arrivata al 112. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno visto il ragazzo che ancora tentava di palpeggiare la giovane. Incurante dell'arrivo delle forze dell'ordine, non aveva nessuna intenzione di lasciarla stare. Quando i poliziotti sono intervenuti ha iniziato a colpirli, cercando di scappare: non ci è riuscito ed è stato bloccato, dopodiché portato in commissariato. Per lui, si sono aperte le porte del carcere: dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane molestata fortunatamente non ha riportato ferite nell'aggressione e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure di operatori sanitati.