Aggredisce il barbiere per un taglio fatto male e scoppia una rissa finita a coltellate: tre arresti I carabinieri hanno arrestato tre persone per una rissa finita a coltellate per un taglio della barba non gradito. Due i feriti, uno con ferite al volto e al collo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha atteso troppo per il servizio e una volta arrivato il suo turno, non gli è piaciuto il taglio alla barba che gli aveva fatto. Così lo ha aggredito ed è nata una rissa finita a coltellate con un bilancio di due feriti. Autore è un cliente ventottenne, che ha discusso animatamente con il barbiere ventiquattrenne. L'episodio è avvenuto in Piazza della Queva nel Comune di Tivoli, in provincia di Roma. Nel negozio è stato necessario l'intervento dei carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, che giunti sul luogo della segnalazione, hanno arrestato tre persone, gravemente indiziate di rissa aggravata.

La lite con accoltellamento per l'attesa e il taglio della barba

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive, l'aggressione con accoltellamento sarebbe avvenuta a seguito di una lite nata perché il cliente non era soddisfatto del servizio che aveva ricevuto: a suo dire aveva aspettato troppo il proprio turno e dopo l'attesa il taglio della baba che non gli piaceva. Una discussione animata che è poi degenerata. Da Piazza Queva è arrivata una segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 per una rissa in corso.

Giunti sul posto i militari della Stazione dei Carabinieri di Tivoli Terme e della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno trovato due uomini, uno dei quali era ferito al volto e al collo. Sul posto è giunto anche il personale sanitario con le ambulanze, che ha preso in carico tutti e due e li ha trasportati all’ospedale di Tivoli. Entrambi i pazienti sono stati affidati alle cure dei medici, da quanto si apprende hanno riportato diversi giorni di prognosi.

Sequestrato un coltello insanguinato nascosto in un tombino

I militari hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, passando al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e raccogliendo le varie testimonianze. Hanno trovato un coltello insanguinato, utilizzato durante la rissa, chi lo ha usato lo aveva nascosto in un tombino. Le tre persone coinvolte nella lite sono state arrestate e ora si trovano a disposizione del pubblico ministero di turno per il giudizio di convalida.