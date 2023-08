Aggredisce con un coccio di bottiglia una coppia in spiaggia: arrestato un ragazzo di 17 anni Si è avvicinato a due giovani in spiaggia a Torvaianica per derubarli e ha ferito uno dei due con una bottiglia rotta: 17enne trasferito in comunità.

A cura di Beatrice Tominic

È successo in una spiaggia del litorale romano, qualche giorno prima di Ferragosto: un ragazzo non ancora maggiorenne si è avvicinato ad una coppia di fidanzati provandoli a derubare. Il diciassettenne, armato di un coccio di bottiglia, aveva il volto coperto, per provare ad essere irriconoscibile.

Una volta raggiunti i due ha iniziato a minacciarli agitando la bottiglia rotta davanti a loro, fino a quando non li ha colpiti. Ora il ragazzo è stato trasferito in comunità gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

L'aggressione in spiaggia

Si è avvicinato al coppia con il volto travisato e la bottiglia rotta sperando di riuscire a derubare i due ragazzi che si trovavano in spiaggia a Torvaianica. Per spaventarli ha iniziato a minacciare la coppia, agitando contro di loro il coccio di bottiglia fino a quando, ad un certo punto, improvvisamente, dalle minacce è passato ai fatti ed ha colpito uno dei con la bottiglia di vetro rotta, ferendolo in volto.

L'arresto e il trasferimento in comunità

A seguito di alcuni controlli, i carabinieri della Compagnia di Pomezia sono riusciti ad individuare il ragazzo che, a seguito dei primi accertamenti che restituiscono un quadro indiziario piuttosto solido di quanto accaduto, è stato trasferito in comunità perché gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

L'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, a seguito della ricostruzione, è stata emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta di quella Procura della Repubblica è stata eseguita dai militari di Pomezia.