Aggredisce anziano per una mancata precedenza, poi scaraventa la ragazza fuori dall'auto: denunciato Un ragazzo di 29 anni è stato denunciato per lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ha aggredito sia un anziano, sia la sua compagna.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Priverno, in provincia di Latina, per aver aggredito un uomo di 82 anni in strada. I fatti risalgono allo scorso 21 dicembre: il giovane nella stessa sera era stato arrestato per aver scaraventato fuori dalla macchina la sua fidanzata. Insomma, una serata in cui diverse persone sono state aggredite dal 29enne, che adesso deve rispondere anche di lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I fatti, come detto, risalgono allo scorso 21 dicembre. Un anziano di 82 anni ha denunciato il ragazzo per averlo aggredito dopo una banale discussione avvenuta per una mancata precedenza. Il giovane era fuori di sé e si è scagliato contro l'82enne, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Subito dopo ha deciso di andare dai carabinieri e denunciarlo.

Ma la spirale di follia non è finita lì: il 29enne ha cominciato a discutere anche con la sua fidanzata in macchina. Il ragazzo ha preso la ragazza per un braccio e l'ha scaraventata fuori dalla macchina, per poi prenderla a calci e pugni. La giovane è stata soccorsa da una carabiniera libera dal servizio, che prima ha fatto allontanare il 29enne, e poi ha chiesto aiuto ai colleghi, intervenuti sul posto per dare manforte alla collega. Nel frattempo il ragazzo si è presentato in caserma, dove ha aggredito i militari con calci e pugni. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.