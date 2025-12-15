Agenti ritrovano monete, anfore e vasi antichi durante una perquisizione: i reperti restituiti allo Stato

Li hanno trovati per caso, durante una perquisizione e si sono subito accorti del valore inestimabile dei reperti archeologici.

Hanno fatto alla ricerca di armi e munizioni in un'abitazione. Ma, oltre a ciò che stavano cercando, si sono accorti della presenza di importanti reperti archeologici e numismatici di importante valore. Monete, vasi, piattelli, anfore, ciotole e teste in terracotta, alcune finemente decorate sono state recuperate dagli agenti della Polizia e restituite allo Stato. Nella giornata di oggi dal commissariato di Formia, dove erano custoditi, sono stati riconsegnati allo Stato e affidati alla Soprintendenza, come disposto dall'autorità giudiziaria.

La perquisizione, il ritrovamento e la restituzione da parte degli agenti

I poliziotti, nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nell'area di Minturno, avevano fatto irruzione in casa per una perquisizione domiciliare. Stavano cercando armi e munizioni quando, all'interno di un manufatto, oltre a munizionamento da caccia, gli agenti hanno scoperto diverse cassette contenenti complessivamente 185 reperti archeologici e 1.140 reperti numismatici tutti prontamente posti sotto sequestro. Era il 2019. Nei giorni scorsi il Commissariato di Formia, su disposizione del Tribunale di Cassino, ha consegnato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Minturno numerosi beni di rilevante interesse storico e culturale.

Lo studio sui reperti: da dove provengono

La presenza dei reperti ha colpito gli agenti che hanno fatto subito scattare gli accertamenti per verificarne l'autenticità. Ulteriori analisi hanno permesso di attribuire ai beni una provenienza illecita, riconducibile ad attività di scavo clandestino. I reperti, sia quelli archeologici che numismatici, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e successivamente confiscati, con conseguente restituzione allo Stato disposta dall'autorità giudiziaria. Fino a oggi si trovavano nel commissariato di Formia, custoditi in locali predisposti, sono stati ora affidati alla Soprintendenza competente per le attività di tutela, conservazione e valorizzazione.