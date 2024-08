video suggerito

Aeroporto di Fiumicino: si rompe una tubatura, Terminal 3 invaso da un liquido maleodorante (VIDEO) Il liquido di colore scuro è fuoriuscito da un guasto al sistema antincendio. Disagi per il cattivo odore al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini pubblicate dalla pagina di Welcome to Favelas mostrano una grande chiazza di liquido scuro espandersi sul pavimento del Terminal 3, mentre alcuni operai e tecnici sono a lavoro nella zona transennata per riparare il guasto. Questa la scena che si è presentata di fronte a moltissimi viaggiatori all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

Da quanto si apprende la perdita del liquido, decisamente maleodorante e il cui tanfo ha invaso parte del terminal, è arrivata da un danneggiamento del sistema antincendio e non dal sistema fognario. Non c'è stato nessun pericolo per i passeggeri, solo qualche disagio durato il tempo necessario a riparare l'impianto e asciugare il liquido fuoriuscito sanificando e mettendo in sicurezza l'area, in tutto un paio d'ore.