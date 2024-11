Il video di un aereo col motore in fiamme sopra Fiumicino: è atterrato senza problemi Fiamme e fumo da un aereo in volo a Fiumicino stamattina, che era diretto in Cina. È atterrato senza problemi per i passeggeri e non si sono registrati ritardi agli altri voli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le fiamme dall'aereo a Fiumicino

Momenti di paura a Fiumicino, dove il motore di un aereo ha preso fuoco. È successo nella mattinata di oggi, domenica 10 novembre. Si tratta di un Un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, partito questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Shenzhen, in Cina. Un video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas mostra l'aereo in volo con una fiamma intermittente e del fumo che escono dal motore. Ad immortalare immagini sono stati alcuni cittadini che con il naso all'insù si sono resi conto di quello che stava accadendo.

"Abbiamo sentito un boato, abbiamo guardato in alto verso un aereo che passava. Abbiamo visto uscire fiamme e fumo dal motore e abbiamo temuto che precipitasse" hanno detto alcune persone. L'aereo pare abbia scaricato del carburante in mare per tentare un atterraggio d'emergenza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine.

Atterraggio regolare, nessun problema per passeggeri

Come riporta Ansa il Boeing diretto in Cina è stato costretto a rientrare nello scalo di Fiumicino, poco dopo il decollo a causa di un'anomalia ad un motore. Come la procedura prevede in certi casi, dopo aver inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante, l'aereo è quindi atterrato alle 11.06 al Leonardo da Vinci, dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L'atterraggio è quindi avvenuto in sicurezza, senza alcun problema per passeggeri ed equipaggio, che stanno bene. Non si sono registrati ritardi agli altri voli in partenza o in arrivo. Il Boeing verrà ora sottoposto a verifiche tecniche, per capire cosa sia accaduto.