Adescano sui social il rapper Enjoyr1, lo accoltallano e gli rubano l’orologio da 150mila euro

Paura per il rapper Enjoyr1, adescato su Instagram, ferito e derubato di un orologio da 150mila euro. Per quanto accaduto sono state fermate due persone: una ragazza di 20 anni e il ragazzo di 17.

Il rapper, da una storia su Instagram.

Una serata da incubo finita con una coltellata al braccio e il furto di un orologio da 150mila euro. Questo è quanto avvenuto al rapper Enjoyr1, produttore di musica hiphop e rap, nei giorni scorsi. Tutto ha avuto inizio quando il rapper, da poco maggiorenne, è stato adescato da una ragazza di 20 anni su Instagram. Hanno organizzato di vedersi, l'appuntamento era stato fissato il 13 luglio scorso.

L'appuntamento al rapper

A contattare Enjoyr1, una ragazza di 20 anni. I due hanno iniziato a parlare e si sono organizzati per vedersi, lui le ha dato appuntamento a casa sua, dove c'è anche il quartiere generale della sua etichetta discografica. Per l'occasione ha messo al polso l'ultimo acquisto, un orologio Patek Philipp che ha comprato due settimane prima per 150mila euro.

Stavano per entrare in casa, quando il ragazzo le ha rivelato il codice d'ingresso del portone del condominio. Prontamente, la ragazza lo ha inoltrato al fidanzato. Verso mezzanotte la giovane si è fata accompagnare alla metro Cavour. "Ho un altro appuntamento, puoi portarmici?", gli ha chiesto. Dopo averla accompagnata, rientrato a casa, la brutta sorpresa.

L'agguato al rapper: trova due persone in casa

Una volta tornato a casa, il rapper ha trovato nell'androne due rapinatori con il volto coperto da un passamontagna che gli si sono scagliati contro. Armati di coltello, lo hanno aggredito, ferendolo al braccio con una coltellata, gli hanno strappato l'orologio e sono scappati. A inchiodarli le telecamere di sicurezza che li hanno ripresi, mentre il giovane, invece, veniva soccorso.

Polizia ferma i due ladri

In breve tempo gli agenti della polizia sono riusciti a risalire alle identità della ragazza e del fidanzato. "Non sapevo cosa avrebbe fatto, gli ho mandato il codice del portone solo per farlo stare tranquillo", avrebbe provato a difendersi la ragazza, che resta indagata.