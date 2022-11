Adesca una bimba di 7 anni in chat e si fa mandare video erotici: arrestato 40enne È attesa per dicembre la sentenza nei confronti di un uomo di 40 anni arrestato per pedopornografia. Avrebbe adescato una bimba di 7 anni in chat con scambio di foto e video erotici.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato per pedopornografia, per aver adescato una bimba di sette anni in chat e averla convinta a inviargli foto e video erotici. A riportare la vicenda la testata locale Tuscia Web, la sentenza è prevista per dicembre, mentre i fatti risalgono a maggio 2020. Protagonista è un uomo residente nel Viterbese, i carabinieri tramite le indagini sono risaliti a lui e lo hanno raggiunto nella sua abitazione. Le verifiche dei militari coordinati dalla procura sono partite dalla denuncia dei genitori della bambina. A confermare il suo coinvolgimento anche una foto in cui si vede un tatuaggio. Tempo fa l'uomo è stato denunciato anche da una ragazza, che ha raccontato di essere stata molestata in un bar.

Invia una foto del pene in chat a una bimba di 7 anni

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il quarantenne ha adescato la bambina in una chat, fingendosi diciassettenne. Le ha inviato una foto senza volto, mentre usciva nudo dalla doccia. Uno scatto in cambio del quale le ha chiesto la foto del suo seno. La bambina gli avrebbe inviato una foto del volto, nella quale l'uomo avrebbe capito chiaramente che la persona con la quale stava dialogando era una minorenne. L'uomo l'ha comunque contattata su Messanger, continuandole a scrivere, uno scambio di messaggi che è andato avanti per due giorni. L'avrebbe anche convinta a spogliarsi e inviargli foto e video delle parti intime, mentre lui le ha mandato foto del suo pene. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il papà della bimba, che ha notato il contatto sconosciuto sui social network e si è insospettito. I suoi timori si sono concretizzati e si è rivolto alle forze dell'ordine, sporgendo denuncia.