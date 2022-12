Addio alle auto in piazza di Spagna, proposta del Pd per pedonalizzarla. Ma commercianti protestano Chiudere l’accesso ai veicoli a piazza di Spagna, già ztl: questa è la proposta avanzata dai consiglieri del Pd. Ma le associazioni tuonano: “Rischio per la zona”.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza di Spagna senza automobili: questa è la proposta presentata dai consiglieri del Pd nella commissione permanente Turismo e Mobilità che prevede la pedonalizzazione totale di piazza di Spagna e della vicina piazza Mignanelli, già zone a traffico limitato. La discussione era già partita lo scorso settembre per eliminare il problema della automobili in sosta. "Stanno diventando dei veri parcheggi a cielo aperto", aveva dichiarato Angelucci, il presidente della Commissione Turismo tre mesi fa.

Non sono d'accordo, però, le associazioni del territorio del Tridente che hanno già iniziato a farsi sentire. Come riporta la Repubblica, il presidente dell'Associazione Internazionale via Margutta, Alberto Moncada ha organizzato una conferenza stampa a cui parteciperanno quello dell'Associazione di via Condotti, Gianni Battistoni; la presidente di via del Babuino, Maria Letizia Rapetti e Lorenza Bonaccorsi, dal I Municipio.

Il futuro di piazza di Spagna e del Tridente

La proposta vuole portare le due piazze, simbolo di uno dei luoghi più amati del centro città romano, a diventare uno spazio interamente dedicato ad i pedoni. "Ci sarà una nuova collocazione degli stalli dei taxi in prossimità della delimitazione dell'area pedonale su Piazza di Spagna e gli stalli destinati al carico e scarico merci, da predisporre in via dei Due Macelli al fine di non creare disagi agli esercizi commerciali presenti", si legge nella delibera .

Eppure anche questa soluzione, secondo gli esercenti, non basterebbe ad evitare disagi. "La soluzione non è questa – ha dichiarato Moncada – Chiediamo al sindaco una commissione specializzata che prepari un piano organico di pedonalizzazione: serve un miglioramento nella qualità della vita, ma senza danneggiare l'economia della zona, quota importante del Pil della Capitale". E Battistoni aggiunge: "Se isoliamo queste aree, diventano riservate a manifestazioni e comizi", facendo riferimento alle tende allestite da Fratelli d'Italia che bloccano piazza del Popolo.

La situazione nel I Municipio

Nel frattempo nel Tridente continuano controlli delle forze dell'ordine, nonostante i vigili siano ancora meno rispetto a quanto previsto: "Alcuni agenti sono venuti per chiudere i procedimenti in corso dei dehors con reiterazione del reato – ha spiegato Bonaccorsi, presidente del I municipio – Stiamo lavorando anche per quanto riguarda la pulizia e i rifiuti: si è appena concluso un bando per la raccolta delle utenze non domestiche".