Addio alla mitica cuoca Leda della trattoria “Da Augusto” a Trastevere, adorata da Volonté Aveva fondato la storica trattoria trasteverina nel lontano 1954 e per settant’anni non l’ha mai lasciata. Ha preparato le pietanze della tradizione romana per attori famosi e migliaia di turisti da tutto il mondo. Negli ultimi anni era passata alla silenziosa arte dei dolci. Lascia l’attività ai suoi due figli. Domani, giovedì 21 ottobre, l’ultimo saluto a Santa Maria.

A cura di Luca Ferrero

foto da Facebook

All'età di 92 anni, se n'è andata la mitica cuoca e fondatrice della celebre trattoria "Da Augusto" a piazza de' Renzi a Trastevere. Lo ha reso noto oggi il quotidiano Il Corriere della Sera. Leda aveva aperto la trattoria nel 1954, insieme a suo marito Augusto, conosciuto dai romani con il soprannome di "Augustarello". Rimasta vedova tempo fa, non ha mai voluto abbandonare la cucina dello storico locale trasteverino. Ora, a mandare avanti l'attività, restano i figli Sandro e Anna, da sempre a contatto con i numerosi avventori della trattoria.

La cuoca Leda se n'è andata a 92 anni, la trattoria "Da Augusto" resta ai due figli

Leda non ha mai pensato di abbandonare la sua creatura. L'aveva pensata e realizzata insieme a suo marito, nel 1954, e per quasi settant'anni non l'ha lasciata mai sola. Quando la signora Leda era ancora alle prese con i fornelli, la potevi osservare ai pentoloni dalla piccola finestrella della sala. La cucina della trattoria "Da Augusto" l'ha fondata e mandata avanti lei, con il sudore della sua fronte e delle sue mani. L'hanno apprezzata tutti: i romani di Roma, gli attori famosi e le migliaia di turisti che si sono fermati a degustare i piatti che rendono famosa la capitale in tutto il mondo. Leda aveva perfezionato le ricette giorno per giorno, senza mai stancarsi. Poi, con il sopraggiungere della vecchiaia, aveva deciso di ritirarsi dagli ambienti della trattoria, per dedicarsi ai dolci. Li preparava nella sua abitazione, al lato opposto della caratteristica piazzetta di Trastevere: le torte alla frutta e il tiramisù, le sue specialità. Ora saranno i figli, che hanno appreso l'arte al fianco dei genitori, a mandare avanti un luogo simbolo di Roma. L'ultimo saluto a Leda ci sarà domani alle 11, nella basilica di Santa Maria in Trastevere.