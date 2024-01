Addio a Sandra Milo, aperta la camera ardente in Campidoglio Il feretro di Sandra Milo è nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dov’è allestita la camera ardente per dare l’ultimo saluto all’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Una folla silenziosa oggi in Campidoglio per la camera ardente di Sandra Milo. Ad accogliere il feretro dell'attrice e conduttrice italiana nella Sala della Protomoteca i familiari, tra i quali i figli Ciro, Azzurra e Debora e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor. La camera ardente è aperta al pubblico fino alle ore 19.30. Domani sono invece in programma i funerali alle ore 12 alla chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, per darle l'ultimo saluto.

Sandra Milo è morta a 90 anni nella sua casa a Roma

Sandra Milo, nome d'arte di Salvatrice Elena Greco, nata a Tunisi nel 1933, è morta nella sua casa a Roma all'età di novant'anni lunedì scorso 29 gennaio. A rendere nota la sua scomparsa sono stati i famigliari, non sono state diffuse le cause del decesso, presumibilmente legate all'età. Sposata quattro volte nella sua vita, ha avuto tre figli: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Sandra Milo è stata la musa ispiratrice del regista Federico Fellini, che l'aveva affettuosamente soprannominata ‘Sandrocchia' ed è stata tra le dive del cinema italiano più amate.