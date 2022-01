Addio a Principessa Arvalia, la beniamina del Municipio XI: “Una gatta istituzionale, ci mancherà” Principessa Arvalia si era presentata negli uffici nel Municipio XI a Roma nel 2013: adottata da consiglieri e assessori, si è spenta la scorsa settimana.

A cura di Natascia Grbic

Principessa Arvalia, la gatta mascotte dell'XI Municipio adorata da tutti, è morta. La gattina, l'unica a mettere d'accordo maggioranza e opposizione, è deceduta la scorsa settimana a causa di una malattia. A dare la notizia della sua scomparsa è stata l'assessora alle Politiche Sociali del Municipio Roma XI, Giulia Fainella, che ai social ha affidato il ricordo della micetta. "La storia di Principessa Arvalia è una storia di accoglienza, cura e amore. Principessa Arvalia era una gattina bianca e nera che ci faceva visita al Consiglio del Municipio XI, in quel di Corviale. Nata chissà dove, venuta da chissà dove, ma tra quelle mura ha trovato un nome, una casa, del cibo, cura, affetto e attenzioni".

La micetta si era affezionata a tutti. "Marco Palma e tutto l'ufficio non le hanno mai fatto mancare nulla, né nei mesi freddi con una casetta ben riparata né d'estate quando ad agosto non c'era nessuno, a Principessa Arvalia non è mai mancato nulla – continua il post – Oggi non c'è più…e non riesco a non pensare ad Alfredo Toppi, che durante una commissione Politiche Sociali insieme a me e Marco le diede il nome, alla caccia di Principessa durante i consigli, a lei che se fuori pioveva veniva a ripararsi in sala consiglio, a lei che miagola nel mezzo delle urla tra maggioranza e opposizione. Una gatta istituzionale. Ciao Principessa Arvalia".

Diverse le foto pubblicate dai consiglieri negli anni: Principessa Arvalia a Natale, durante una seduta nel consiglio municipale, o acciambellata su una sedia rossa di qualche consigliere. La gatta era arrivata nel Municipio nel 2013, ma non si sa da dove venisse, se si fosse smarrita o frutto di qualche abbandono. Fatto sta che per anni ha vissuto a Corviale, diventando la beniamina di consiglieri e assessori che si sono succeduti negli anni. Qualche mese fa, purtroppo, si è ammalata: e nonostante il municipio si sia mobilitato per farle avere le cure necessarie e farla stare meglio, è deceduta. Con grande cordoglio di tutti coloro che hanno vissuto con lei questi anni.