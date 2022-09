Acqua sporca e maleodorante per strada: ristoratore scaricava gli scarti nei pozzetti per la pioggia Le indagini degli agenti del X Gruppo Mare hanno evidenziato che la responsabilità degli odori sgradevoli era da attribuire un ristoratore della zona.

A cura di Enrico Tata

Dai pozzetti su strada fuoriusciva acqua sporca e maleodorante e per questo alcuni residenti di Ostia hanno chiesto ai vigili urbani di verificare. Le indagini degli agenti del X Gruppo Mare hanno evidenziato che la responsabilità degli odori sgradevoli era da attribuire un ristoratore della zona. Quest'ultimo aveva fatto realizzare un impianto di collegamento che partiva dal suo ristorante e finiva nei pozzetti destinati alla raccolta dell'acqua piovana. Qua scaricava, in maniera totalmente illecita, gli scarti della sua attività commerciale.

In pratica, attraverso un tubo le acque sporche del ristorante venivano scaricate illegalmente nei pozzetti e questo con potenziale rischio di inquinare il suolo e le falde acquifere. In seguito alle analisi effettuate da Arpa Lazio sui campioni prelevati dai pozzetti e dai sistemi di scarico del ristorante, la titolare dell'esercizio commerciale, una donna di 38 anni, è stata denunciata per gravi reati ambientali. Inoltre l'area è stata sequestrata dagli agenti. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso.

Un caso simile è stato scoperto in zona Portuense. Stando a quanto ricostruito, i cuochi di un ristorante gettavano ogni giorno l'olio utilizzato per le fritture direttamente nel tombino delle acque chiare. In questo caso i vigili urbani hanno denunciato quattro dipendenti e il titolare del locale per gravi reati ambientali commessi in concorso. Lo sversamento dell'olio nei tombini è severamente vietato poiché l'olio non è biodegradabile e anzi altamente inquinante. Le multe per chi trasgredisce la legge vanno dai 270 euro ai 1500 euro.