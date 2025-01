video suggerito

Achille Lauro per la prima volta al Circo Massimo: quando è il concerto e come comprare i biglietti Si riapre la stagione dei concerti estivi a Roma. Annunciato l’evento al Circo Massimo di Achille Lauro: ecco dove acquistare e quanto costano i biglietti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Achille Lauro.

Achille Lauro arriva al Circo Massimo. Per la prima volta nella sua carriera, l'artista si esibisce nel cuore pulsante della capitale, alle pendici del Palatino. L'annuncio è arrivato venerdì 24 gennaio 2025, a pochi giorni dal ritorno sul Palco dell'Ariston del cantante, che gareggia in questa settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. E il concerto, ospitato nella splendida e monumentale cornice già calcata da grandi della panorama musicale nazionale e internazionale, si presenta come un grande show.

"Un grande artista per una notte speciale nella sua Roma – è il commento dell'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato – È un orgoglio che i più importanti nomi della musica italiana scelgano di esibirsi a Roma, che in estate offrirà un calendario di eventi musicali, ma anche sportivi e culturali, di altissimo livello".

Quando è il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma

Reduce da sold-out a Milano e Roma dello scorso ottobre e dalla pubblicazione dell'ultimo singolo Amore Disperato, alla vigilia della qua quinta partecipazione al festival di Sanremo, dove ha presentato Rolls Royce, Me ne frego, Domenica e, nell'ultima edizione del 2021, è stato superospite, arriva un nuovo traguardo nella carriera decennale di Achille Lauro, che per la prima volta si esibisce al Circo Massimo.

La locandina del concerto al Circo Massimo di Achille Lauro.

Concerto al Circo Massimo per Achille Lauro: come comprare i biglietti

Al via la gara per aggiudicarsi i biglietti da cui godersi lo spettacolo di Achille Lauro, che si preannuncia memorabile. I biglietti sono disponibili da lunedì prossimo, il 27 gennaio 2015 alle ore 14 sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati, ma da oggi si apre la possibilità di acquistarli in prevendita per gli iscritti al canale broadcast del profilo Instagram dell'artista.

I biglietti sono disponibili in presale esclusiva da oggi per gli iscritti al canale broadcast della pagina Instagram di Achille Lauro e dalle ore 14 di lunedì 27 gennaio sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Non si conoscono ancora i prezzi dei biglietti: non resta altro che rimanere aggiornati per ulteriori dettagli.