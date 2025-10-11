Accoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma, morto 39enne: fermato il killer

Un uomo è morto all’ospedale San Pietro dopo essere stato accoltellato in strada. Il 39enne stava litigando con la compagna quando è stato ferito: fermato il killer, ha tentato di fuggire.

Volanti della poliza (Immagine di repertorio)

Tragedia questa mattina a Roma nel quartiere di Grottarossa. Un uomo è stato ucciso a largo Sperlonga mentre stava litigando in strada con la compagna. Il presunto aggressore, che aveva provato a fuggire, è stato fermato poco dopo in via Carlo Pirzio Biroli ed è stato portato in questura, dove ora si trova in stato di fermo.

L'aggressione mentre litigava con la compagna

Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Secondo le prime informazioni la vittima, Mamadou Diallo, un 39enne di origine senegalese, stava litigando con la compagna, quando è stato accoltellato da una persona di cui non è stata ancora resa nota l'identità. Al momento è noto solo che si tratta di un 44enne di Capoverde, ma non è chiara la relazione che aveva con la sua vittima, se la conoscesse o meno. Quando è stato fermato, il 44enne aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.

L'aggressore ha colpito Diallo al collo con un coltello

Da una prima ricostruzione fornita dai testimoni, Diallo e la donna con cui stava litigando erano sposati, ma non abitavano più insieme da tempo. L'uomo si era presentato sotto la sua abitazione questa mattina presto per ‘parlare'. Ne è nata una lite che ha attirato l'attenzione di diverse persone in strada e anche dell'aggressore, che si sarebbe avvicinato per difendere la donna. Sempre secondo quanto dichiarato dai testimoni, Diallo avrebbe provato a colpire il 44enne con una bottiglia di vetro: ed è a quel punto che lui lo ha accoltellato al collo, uccidendolo.

Leggi anche Il notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto: Salaria chiusa

Mamadou Diallo morto all'ospedale San Pietro

Immediatamente soccorso dopo essere stato accoltellato, Diallo è stato portato d'urgenza all'ospedale San Pietro, dove però è morto. Le ferite riportate erano troppo gravi, e il cuore non ha retto, nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino al decesso. Non avrebbe mai ripreso conoscenza dopo l'aggressione, a cui però avrebbero assistito diverse persone, che sono riuscite a fornire indicazioni utili agli agenti per poter fermare il killer. Il 44enne sarà ascoltato dalla polizia nelle prossime ore, in modo da fare luce sull'accaduto. Saranno anche visionate, se presenti,. le telecamere di sorveglianza della zona, così da capire la dinamica.