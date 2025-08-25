Accoltellato alle 4 di notte da un uomo che gli ruba il monopattino: grave 37enne

Tragedia sfiorata questa notte alla periferia di Roma, in zona piazza Sempione. Un uomo di 37 anni originario del Bangladesh è stato accoltellato al volto questa notte da un rapinatore che gli ha portato via il monopattino. Il 37enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini con ferite al viso e alla guancia: nonostante la serietà delle lesioni, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli agenti della Polizia di Stato. Le indagini sono ancora in corso al fine di trovare il rapinatore, che è riuscito a darsi alla fuga. Gli agenti, oltre ad aver sentito la vittima, stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona in modo da vedere se abbiano ripreso l'aggressore fuggire, in modo da identificarlo. Per adesso, l'uomo è ancora in fuga e non è stato rintracciato, ma non è escluso che già nelle prossime ore si rischia ad avere un nome.

Secondo quanto emerso, il 37enne stava passando a bordo del suo monopattino a piazza Sempione, nel quartiere di Montesacro, quando è stato aggredito da uno sconosciuto armato di coltello. Quest'ultimo lo ha colpito al volto, e si è impossessato con violenza del mezzo, riuscendo poi a fuggire, facendo perdere le sue tracce. La vittima, tramortita e terrorizzata, è riuscita a scappare e a rifugiarsi all'interno di un panificio della zona, da dove sono state chiamate le forze dell'ordine e i soccorsi. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, hanno disposto l'immediato trasferimento del 37enne in ospedale. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, non è in pericolo di vita.