Accoltellato a Termini, 25enne fugge dall’ospedale con il macchinario salvavita per paura dei controlli di Polizia

Era stato operato all'ospedale San Giovanni di Roma dopo essere stato accoltellato nella zona della stazione Termini. Ma la paura del controllo di polizia era tanta che ha lasciato di nascosto il reparto di terapia intensiva portandosi dietro il macchinario salvavita da 40mila euro che aveva ancora impiantato nel petto.

Dopo aver lasciato la Capitale, l'uomo, 25 anni, è arrivato a Benevento. Appena fuori dalla stazione della città campana, però, si è sentito male, accasciandosi a terra. La sacca all'interno del corpo che serviva a contenere l'emorragia interna era piena. Ancora pochi minuti e sarebbe finito in setticemia, ma fortunatamente è stato soccorso in tempo.

Le sue condizioni restano gravi, mentre i tre aggressori, tutti di 19 anni, sono stati arrestati e per loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L'accoltellamento in via Giolitti

La polizia, come riferisce il Messaggero, indaga sull'accoltellamento di cui è stato vittima. Lo scorso 4 novembre tre ragazzi lo hanno circondato e colpito con pugni e vari fendenti in via Giolitti. Sanguinante, si accostato a una serranda finché non è stato soccorso da un'ambulanza che passava di lì per caso.

Inizialmente l'uomo aveva detto ai sanitari di essere stato vittima di una rapina e ha descritto i tre aggressori che gli avevano portato via il cellulare. In realtà, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'episodio di violenza sarebbe un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti a Trastevere. Sia il 25enne che gli accoltellatori, infatti, sono noti alle forze dell'ordine per la loro attività di vendita di crack e cocaina nei pressi di Ponte Sisto.