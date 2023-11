Accoltellamento alla fermata dell’autobus a Guidonia: 19enne ferito alla schiena Accoltellamento in strada a Villalba di Guidonia, dove un 19enne è stato ferito da un coetaneo con una lama ed è stato medicato in ospedale con 5 giorni di prognosi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciannove anni è rimasto ferito ed è finito in ospedale, vittima di un accoltellamento da parte di un coetaneo. L'aggressione si è verificata a Villalba, frazione di Guidonia Montecelio, nell'area Metropolitana a Nord est di Roma giovedì scorso 16 novembre. Il ragazzo, poco più che maggiorenne, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ma fortunatamente non rischia di morire.

Aggredito e accoltellato dopo una discussione

Secondo le informazioni apprese il diciannovenne, un giovane di origini peruviane, si trovava in via Nazionale Tiburtina alla fermata dell'autobus quando una persona, un coetaneo, lo ha aggredito per cause non note e ancora in corso d'accertamento, colpendolo alla schiena con una lama, presumibilmente un coltello. Pare che i due abbiano avuto una discussione alcuni giorni prima, che è sfociata nel sangue. A dare l'allarme è stato il ragazzo stesso che ha chiesto aiuto.

Il 19enne medicato ha ricevuto una prognosi di 5 giorni

Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli da un famigliare, i medici sono intervenuti sulla ferita da taglio, medicandolo e lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni. Non ha riportato conseguenze gravi e le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, tuttavia non è la prima volta che si verificano episodi del genere di accoltellamenti e aggressioni in strada tra giovani e giovanissimi tra Roma e la sua provincia. Il ragazzo ha poi raccontato di essere rimasto vittima di un'aggressione in strada ai poliziotti, che hanno raccolto la sua versione dei fatti e ricostruito la dinamica dell'accaduto.