Accoltella un uomo alla schiena a San Giovanni: l’aggressione a bordo di un autobus fermo Paura a Roma nella serata di ieri: un uomo è stato accoltellato a bordo di un autobus fermo al capolinea di San Giovanni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha colpito con una coltellata mentre si trovavano a bordo di un autobus di linea e lo ha gravemente ferito alla schiena. È quanto accaduto a un uomo nei pressi del capolinea degli autobus a San Giovanni, a Roma. L'allarme è scattato immediatamente, non appena l'autista dei bus si è accorto della situazione. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della stazione di San Giovanni, che si trovavano in transito a piazzale Appio.

Accoltellato alla schiena al capolinea dei bus: cosa è successo

I fatti risalgono alla serata di ieri, venerdì 30 maggio 2025 e sono avvenuti nel quadrante sud est della capitale, nel quartiere di San Giovanni. Un uomo, un quarantunenne, è stato accoltellato alla schiena mentre si trovava a bordo di un autobus di linea del servizio pubblico locale, fermo al capolinea.

L'allarme è scattato subito, poco dopo la mezzanotte. Ad allertare i soccorsi il conducente dello stesso autobus dopo essersi accorto dell'accaduto. L'autista dell'autobus si è accorto del passaggio di una pattuglia e ha segnalato la situazione. Spaventato e preoccupato, ha chiesto alle forze dell'ordine di intervenire nel minor tempo possibile.

L'arrivo dei soccorsi al capolinea dei bus di San Giovanni

Non appena compreso cosa era appena accaduto, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione San Giovanni che si trovavano a transitare a piazzale Appio. Oltre a loro sono giunti sul luogo dell'aggressione anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: sono stati loro a trasportare il quarantunenne ferito in ospedale. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

"Ho sentito un dolore improvviso alla schiena poco dopo essere salito sul bus", ha spiegato l'uomo ai carabinieri che, nel frattempo, hanno immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto, comprendere cosa sia realmente successo e identificare l'autore del gesto.