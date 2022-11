Accoltella la moglie sei volte, Adouni preso dopo giorni di fuga: era nascosto nel garage di casa Il ragazzo era tornato a casa perché stremato dopo giorni passate a nascondersi in campagna, con il freddo e la pioggia. Adesso si trova in ospedale in ipotermia.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato Adouni Mokhtar, il ragazzo che ha accoltellato la moglie con sei fendenti dopo una lite e che da giorni aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri lo hanno trovato questa mattina nel garage della sua abitazione, dove era tornata dopo giorni di latitanza nelle campagne di Civitavecchia. Mokhtar, che nei giorni precedenti è stato al freddo e sotto la pioggia, è stato portato in ospedale per ipotermia: molto probabilmente una volta ristabilitosi sarà portato in carcere. Deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

Secondo le prime informazioni sarebbe stato un parente della moglie a trovarlo. Subito l'uomo ha dato l'allarme, facendo arrivare sul posto 118 e forze dell'ordine. È molto probabile che abbia deciso di tornare a casa nonostante il pericolo dell'arresto proprio perché stremato dalla situazione.

La vittima è stata colpita con sei coltellate, una di queste ha perforato il polmone. Sembra che Mokhtar avesse nei suoi confronti un comportamento ossessivo, con la pretesa di controllare il suo telefono personale e conoscere i suoi spostamenti. La mattina dell'aggressione le ha distrutto l'auto, mentre la sera, al culmine di una lite, l'ha colpita con sei coltellate.

A salvare la 31enne è stata la sorella, che ha sentito le urla provenire al piano di sotto. Quando ha visto Mokhtar con il coltello in mano non ci ha pensato due volte e si è messa in mezzo per difendere la sorella. Il ragazzo è scappato, lui invece si è dato alla fuga per le campagne circostanti l'abitazione. Stamattina la fine della fuga, con il ricovero in ospedale e l'arresto per tentato omicidio.